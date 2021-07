O 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga iniciou nesta segunda (26) a Operação ‘Região mais Segura’. Os militares também já estão promovendo a Operação ‘Campo Seguro II’, desde a sexta-feira (23). As ações da operação ‘Campo Seguro II’ serão realizadas até o dia 8 do próximo mês.

Ambas as operações têm como objetivo principal reforçar o policiamento preventivo/repressivo, voltado ao enfrentamento dos crimes contra o patrimônio e prevenção de homicídios na zona urbana e rural.

Segundo informações da Polícia Militar, serão desencadeadas ações em toda a área de extensão do 63º Batalhão, oportunidade em que os militares estarão visitando as áreas rurais com o objetivo de levar mais segurança ao homem do campo.

O planejamento contempla ações de cunho preventivo, com emprego maciço da tropa operacional e complemento de esforços extraordinários através da atuação dos militares que trabalham na atividade.