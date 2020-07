Da Redação

Profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavírus fazem parte do grupo mais vulnerável a se infectar devido ao contato próximo com pacientes já diagnosticados com a doença.

Em Formiga, desde o surgimento dos primeiros casos, 65 profissionais da saúde tiveram resultado positivo para a Covid-19. Os dados da Secretaria de Saúde do município são do dia 24 deste mês.

Deste total, 26 pessoas ainda estão em acompanhamento e 39 são consideradas curadas.