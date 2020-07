O quartel do Segundo Pelotão PM de Meio Ambiente de Formiga, da 7ª Companhia PM de Meio Ambiente recebeu denúncias, nesse sábado (18) de que indivíduos de várias regiões do Estado estariam realizando prática de rinhas de galo em um ginásio na zona rural de Santo Antônio do Monte.

As guarnições planejaram a abordagem e no local, na zona rural, visualizaram alguns cidadãos parados próximos a um portão, sendo dado ordem de parada. Os suspeitos saíram correndo, desobedecendo as ordens e gritando “É a polícia, a polícia está aqui, corram!”.

Os militares se depararam com várias pessoas correndo em meio à vegetação e dentro de um ginásio.

Dentre os abordados, foram identificadas 69 pessoas, que receberam voz de prisão pela prática de maus tratos.