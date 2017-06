Da Redação

Formiga receberá no dia 2 de julho a 6ª edição do Encontro de Carros Antigos. O evento, organizado pelo Clube Rota 050, será realizado a partir das 9h, na praça São Vicente Férrer.

O objetivo do encontro é reunir todos os apaixonados por carros clássicos, para a troca de informações e para exposições dos veículos. “Geralmente o encontro conta com modelos e marcas anteriores ao ano de 94. No ano passado, o evento reuniu cerca de 130 carros”, explicou o secretário do Clube Rota 050, Alexandre Carvalho.

Segundo informou Alexandre, representantes das cidades de Arcos, Pains, Divinópolis, Itaúna, Piumhi, Pimenta, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte, Oliveira, Campo Belo, Capitólio, Passo, São Roque, Lavras, Belo Horizonte, Arreado, entre outras já confirmaram presença no evento.

A inscrição para participação da exposição de carros é dois litros de leite e será feita na hora. O leite arrecadado será doado para o Asilo São Francisco de Assis.

As atrações do encontro serão as bandas 32 Dentes, Décima Corte e Neurose. O encontro contará com praça de alimentação. Haverá ainda a premiação para carro destaque, carro vindo de mais longe e carro não antigo.

O Clube Rota 050 existe há dois anos. Antes, os encontros eram realizados com o nome de Formiga Opala Clube (FOC).