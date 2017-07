Da Redação

Formiga receberá neste domingo (2), a 6ª edição do Encontro de Carros Antigos. O evento, organizado pelo Clube Rota 050, com apoio da Prefeitura, será realizado a partir das 9h, na praça São Vicente Férrer.

Expositores de mais de 16 cidades do Estado participarão do encontro. A inscrição para participação da exposição é dois litros de leite e será feita na hora. O leite arrecadado será doado para o Asilo São Francisco de Assis.

As atrações do encontro serão as bandas 32 Dentes, Décima Corte e Neurose. O evento contará com praça de alimentação. Haverá ainda a premiação para carro destaque, carro vindo de mais longe e carro não antigo.