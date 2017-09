Setenta por cento dos municípios do Brasil não possuem estação de tratamento de esgoto. Este e outros dados estão do Atlas Esgoto: Despoluição de Bacias Hidrográficas, lançado nessa terça-feira (26), em Brasília, pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Ministério das Cidades.

O documento fez um mapeamento dos 5.570 municípios do país e revela uma situação alarmante, em que menos da metade dos brasileiros tem solução de esgotamento sanitário. Apenas 39% dos dejetos produzidos são coletados e tratados. Este número está longe dos 60% determinados pela legislação específica do setor.

De acordo com o Atlas Esgoto, mais de 110 mil quilômetros de trechos de rios estão com a qualidade comprometida devido ao excesso de carga orgânica, sendo que em mais de 75% desses trechos não é permitido o abastecimento público devido à poluição.

Os maiores desafios estão concentrados no Norte do país. O atlas revela, ainda, que apenas 14% dos municípios tratam pelo menos 60% do que é coletado, e a maioria desses municípios está localizada na região Sudeste do país.

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, esteve no lançamento do documento e falou sobre a importância do Atlas. Para o ministro, conhecer é muito importante para começar a solucionar.

“É uma mistura de problemas, como também uma mistura de soluções. E eu diria que, na água, essas duas vertentes, qualidade e quantidade, hoje, elas têm um peso maior. Quanto menor a quantidade de água, mesmo que mantenha o mesmo nível de poluição, aumenta sujeira. Então, temos que tratar essas duas vertentes. Uma é uma questão que exige mais verbo e ação do que verba, mas a outra, que é do esgoto, essa exige mais verba do que verbo”, disse.

E é justamente a questão dos investimentos na solução dos problemas de saneamento que preocupa o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos. Na opinião do especialista, o atlas é um dos melhores estudos feitos sobre saneamento básico no Brasil, contudo, ele traz números assustadores e exige investimento do Estado em todos os níveis.

De acordo com o Atlas, o prazo é de, aproximadamente, 20 anos para se alcançar os objetivos de universalização dos serviços.