O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (10), quando por volta das 9h um bando de oito homens fortemente armados invadiu a cidade de cerca de 16 mil moradores em uma caminhonete. Eles chegaram na porta de uma agência do banco do Brasil atirando, acertando um dos três vigias que faziam a segurança no local.

Com os barulhos dos tiros, os militares foram acionados e, quando chegaram na porta do imóvel, também foram recebidos a tiros. Um dos policiais levou um tiro na cabeça. O cabo Marcos Marques da Silva, lotado no 12ª RPM de Ipatinga, no Vale do Aço, e o vigilante foram encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Além das duas vítimas fatais, os bandidos ainda balearam dois moradores da cidade. Uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, foi baleada no braço e encaminhada para um hospital de Carangola. Um homem, também não identificado, foi baleado na barriga e levado para uma unidade de saúde em Manhuaçu. O estado de saúde dessas vítimas não foi divulgado.