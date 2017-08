Membros da Prefeitura de Formiga, do Saae, do projeto Vida Longa Rio Formiga e agricultores que possuem produção acima da barragem de captação de água do Saae se reuniram na noite dessa quinta-feira (17). O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga (Sinrural).

Na ocasião, o diretor da autarquia José Pereira de Sousa (Capitão Sousa) solicitou aos produtores que diminuam a retirada de água do rio, para que sobre mais para o abastecimento da cidade.

Os agricultores se mostraram dispostos a contribuir. Atualmente, 52 produtores trabalham acima da barragem de captação do Saae e retiram água do rio Formiga.

Sousa informou que “ao longo dos anos, o Saae não recebeu nenhum investimento significativo em sua estrutura para evitar que esse tipo de situação ocorra. Por isso, é necessário que mais água chegue a nossa barragem, para que possamos tratar mais para fornecer à cidade. Então, peço a vocês, produtores, que cooperem para que sobre mais água para o Saae. Temos 74 poços artesianos funcionando, mas ainda é insuficiente e teremos de furar mais”, comentou.

De acordo com ele, está sendo estudada a viabilidade de construir uma represa para o Saae, a fim de obter uma independência hídrica, para acabar com a dependência de chuvas. “Nós também faremos um trabalho de conscientização na cidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que, para levar uma vida digna, a pessoa necessite de 150 litros de água por dia. No entanto, em Formiga, a média de gasto por pessoa por dia é de 330 litros. Então, é importante também que cada cidadão na zona urbana faça sua parte e pare de desperdiçar água”, finalizou.

Vida Longa Rio Formiga

Uma solicitação feita pelos agricultores foi que seja fornecida uma assessoria técnica. O objetivo dela seria orientar sobre ações que sejam ambientalmente corretas, mas que não prejudiquem a produção.

Prontamente, os idealizadores do Vida Longa Rio Formiga, Vitória Ramos e José Ivo da Silva, responderam dizendo que o projeto contempla tal iniciativa. “Um dos objetivos da proposta é viabilizar essa assessoria aos produtores, de forma que a água das chuvas seja mais bem aproveitada,” explicou José Ivo.

Os idealizadores do projeto também informaram que a Agência Nacional das Águas (ANA) apoia a iniciativa, fato que coloca o município em possibilidade de receber recursos para investir na manutenção e recuperação de minas e nascentes na bacia do Rio Formiga.

Ainda foi divulgada parceria com o Sicoob Credifor, na qual a cooperativa de crédito patrocinará a instalação de cercas em todas as nascentes do Córrego Morro das Pedras.

Visita

O prefeito Eugênio Vilela esteve nesta sexta-feira (18) na barragem de captação de água do Saae. Acompanhado de Sousa e seu adjunto, Baldomiro Santos, o prefeito pode ver de perto a situação da captação da água. Uma máquina da Prefeitura foi enviada ao local para fazer a limpeza do rio.