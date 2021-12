A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta segunda-feira (13), os números atualizados da vacinação contra o novo coronavírus.

Segundo dados do IBGE, Formiga conta com 67.956 habitantes. Com a atualização, desta semana, 83,82% da população já foi vacinada com a primeira dose e 79,66% da população imunizada com as duas doses ou a dose única.

Mais de 118 mil doses aplicadas

De acordo com o Vacinômetro, até o momento, 118.176 doses foram aplicadas no município.