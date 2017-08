Da Redação

Para comemorar o Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro, Formiga receberá a 7ª edição do Independência ou Rock.

O ”Independência ou Rock-Monsters of Rock” ocorrerá no dia 6 de setembro, véspera de feriado, e contará com a apresentação de quatro bandas: duas bandas formiguenses, Cabannas que apresentará um tribuno ao Pearl Jam e Taverna que apresentará um tributo aos Rolling Stones, além da banda paulista Back in Hell, cover de ACDC e a belorizontina Ancient Mariners, cover de Iron Maiden.

Esta será a segunda edição da festa realizada neste ano. Em abril a cidade recebeu a edição “Independência ou Rock Chopada Classic Rock” que contou com apresentações de rock clássico como covers de Janis Joplins e Beatles.

O Indourock-Monters of Rock será realizado a partir das 21h, no Space Club, na avenida Pimenta da Veiga, 2820, Engenho de Serra. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na Autominas Peças Automotivas e Acessórios, Barbearia Sir Black, Ops Conveniência, com Carol Júlia pelo telefone 9 9111-6618 e Maria Gischewisky pelo 9 9105-9342.

Os ingressos também estão á venda em outras cidades da região: em Arcos com Rodrigo Maia pelo telefone 9 9126-0301, em Lagoa da Prata no Tutores, em Piumhi com João Marcos (Nerka) pelo telefone 9 9924-0114, em Bambuí com David Dias pelo 9 9844-5922 e em Campo Belo com Hamiro Silva pelo 9 9128-9778. Os ingressos também estão à venda no site Melhores Eventos.