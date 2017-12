O 7º Batalhão divulgou nesta segunda-feira (11), uma nota sobre os fatos que envolvem a ocorrência em Pompéu, no dia 5 deste mês.

Para melhor esclarecimento, ainda no dia dos fatos 05/12/2017, próximo a um posto de gasolina no município de Moema dois suspeitos foram presos sob suspeita no envolvimento com a morte dos militares e atentado contra instituição financeira em Pompéu. Com esses autores foram encontrados 2 rádios comunicadores que copiavam a frequência da polícia militar.

Também no mesmo dia guarnições que realizavam a operação cerco e bloqueio abordaram dois indivíduos em um veículo na Rodovia BR-494, próximo a cidade de Divinópolis. Com esses suspeitos foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros e diante também da suspeição do envolvimento com a ocorrência de Pompéu todos os quatro suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e no dia 6 foi deferida a prisão preventiva desses suspeitos, visando melhor apurar, por parte da Polícia Civil, o possível envolvimento dessas pessoas com os fatos ocorridos em Pompéu.



Surge agora a necessidade de apoio por parte da imprensa que alcança um grande número de pessoas, levando a mensagem para a população em zona urbana ou rural, suscitando que apresentem informações, denúncias que possam ajudar no trabalho de investigação. Para tanto divulguem que a ligação para o número 190 ou 181 – Disque Denúncia Unificado – 181, isso ajudará muito para chegar aos autores desses crimes.



Informações como características de pessoas estranhas, veículos suspeitos, movimentação de pessoas em horários suspeitos, recentes locatários de imóveis em zona urbana ou rural que causam desconfiança, visualização de pessoas com grandes quantidades de dinheiro. Esses e outros aspectos que chamam a atenção sobre a suspeição do envolvimento com o crime devem ser imediatamente denunciados.