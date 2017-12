A Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Rosa Mística, Ouro Branco, Ouro Verde e Jardim Montanhês (Amab) realizará no próximo sábado (16), a 7ª edição do Natal Solidário.

O evento, que beneficia a comunidade carente dos bairros que compõem a associação, oferece uma comemoração especial e solidária de Natal.

A festa será realizada na rua Vereador Celso Fernandes Souto, no bairro Rosa Mística, a partir das 14h. Neste ano, a programação para as crianças contará com muitas brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinhas , pintura de rosto e lanches como cachorro quente, refrigerante, pipoca e algodão doce. Para os adultos serão oferecidos serviços como cortes de cabelo e manicure gratuitos e serviços de saúde como aferição de pressão e glicose.

Ocorrerá ainda a visita do Papai Noel e distribuição de brinquedos. O evento conta há vários anos, com o apoio da Missão Dehoniana Juvenil (MDJ).

Doações

A associação, presidida por Marcelo Fernandes, está precisando de apoio para conseguir mais doações de roupas e brinquedos em bom estado, além de alimentos para a preparação dos lanches como pães, salsichas e balas.

Os interessados em colaborar podem entrar em contato com Marcelo pelo telefone (37) 99947-9010 ou 3329-2600.