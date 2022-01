Servidores do chamado “carreirão” — que formam a base do funcionalismo federal — avaliam se unir à elite das carreiras públicas e deflagrar uma grande paralisação neste início de 2022. Uma reunião emergencial foi realizada com o objetivo de debater as ações a serem adotadas para pressionar por reajuste salarial. Caso as categorias resolvam cruzar os braços, a máquina pública entrará em blecaute.

O carreirão engloba cerca de 80% dos funcionários federais. Além de receberem os menores salários entre os servidores da União, eles estão sem reajuste desde 2017. De lá para cá, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 27,2%. Com a inflação sem precedentes desde antes do Plano Real, o poder de compra das categorias vem sendo engolido.

A mobilização do funcionalismo é uma contrapartida à decisão do governo de reservar R$ 1,7 bilhão do Orçamento de 2022 para reajuste salarial de servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional.

Sérgio Ronaldo da Silva — secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), que representa o carreirão — afirmou que, na primeira semana de janeiro, haverá uma assembleia. A intenção é iniciar uma mobilização no dia 14.

“A ação que estamos tentando desenvolver é transformar isso em uma mobilização geral, como fizemos com a PEC 32”, disse Silva, em relação à proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, que está parada no Congresso. “Com relação à LOA (Lei Orçamentária Anual), vamos tentar fazer um movimento no mês de janeiro. Tentaremos envolver todo o conjunto de funcionalismo. Não é possível que 97% do funcionalismo seja jogado ao relento e acharem isso normal. A possibilidade de a gente extrair alguma coisa para 2022 é um processo de mobilização”, ressaltou.