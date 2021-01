Divinópolis tem mais 84 novos resultados positivos da Covid-19 nesta quarta-feira (13), conforme o Boletim Diário. A evolução da doença no município também mostrou que a quantidade de pacientes internados aumentou, assim como as pessoas recuperadas.

Mortes pela doença – são 117 óbitos, 61 do sexo feminino, 56 do masculino. No informe desta quarta, uma morte está em investigação; não há mais informações sobre a vítima.

Pacientes recuperados – desde que a Prefeitura começou a publicar o informe, 4.034 pessoas se recuperaram da Covid-19 na cidade; 66 a mais que no boletim anterior.

Situação dos leitos

O boletim municipal também conta com a quantidade de leitos exclusivos para atendimentos a pacientes com suspeita da Covid-19. Neste informe, dos 221 leitos disponíveis – 127 são no setor de enfermaria e 94 no Centro de Tratamento Intensiva (CTI). De todos estes, 140 estão ocupados. Três crianças estão internadas em leitos de CTI e uma em leito de enfermaria com suspeita da doença; não foram divulgadas mais informações sobre os pacientes.

Casos confirmados e descartados

Nesta quarta-feira, Divinópolis contabilizou 4.497 casos confirmados de coronavírus, 84 resultados positivos a mais que o boletim de terça-feira (12).