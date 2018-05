Por Priscila Rocha

Oito equipes estão participando da 8ª edição da Copa Jésus Silva de Futebol Amador que teve início no dia 21 de abril.

A competição está ocorrendo aos finais de semana no campo do Guarani Esporte Clube (estádio Eduardo Brás) e conta com o apoio da Secretaria de Educação Esporte e Lazer e do Supermercado BH dentre outras empresas da cidade. A Liga Amadora de Formiga (LAF) é a responsável pela arbitragem dos jogos.

A copa é disputada pelas seguintes equipes: Chave A: Guarani, Lanchonete São Vicente, Nacional e A.A. Rosa Mística. Chave B: Amores, CRN, Arsenal e Menudos.

Nesse final de semana foi realizada a terceira rodada da competição. Entraram em campo no sábado (5) Amores 4x3 Lanchonete São Vicente e A.A. Rosa Mística 2x1 Arsenal. No domingo (6) Nacional 6x0 Menudos e Guarani 4x0 CRN.

Devido ao Dia das Mães, a quarta rodada será realizada nos dias 19 e 20. Entrarão em campo no sábado (19) às 13h30, A.A. Rosa Mística x Menudos e às 15h30 – Arsenal x Lanchonete São Vicente. No domingo (20) às 13h30 – CRN x Nacional e às 15h30 – Amores x Guarani.

A final do campeonato está prevista para junho. Confira a classificação:

1º – Guarani

2º – Amores

3° – CRN

4º – Arsenal

5º – A.A. Rosa mística

6º – Nacional

7º – Menudos

8º – Lanchonete São Vicente