Da Redação

Neste final de semana ocorreu na comunidade de Padre Doutor, a 8ª Festa de Carros de Boi.

O evento, que é realizado com o intuito de angariar fundos para a Associação Mão Amiga, contou com a participação de centenas de pessoas.

No sábado (8) a abertura da festa começou com a chegada dos carros de bois no Tartesal do Gaspar Pautilho. O evento contou com 38 carros, e participaram carreiros e candeeiros de toda a região.

Já no domingo (9) 150 cavaleiros e amazonas participaram da cavalgada. A marcha partiu do Parque de Exposições de Formiga, às 10h, rumo à Padre Doutor. Logo após, foi realizada a Santa Missa, celebrada pelo pároco padre Daniel Miranda, juntamente com a equipe eucarística da Paróquia São Paulo Apóstolo.

A festa contou com a locução de Helder Marcos e apresentação artística de João Marcos e Nando; Diney e Felipe; Edmar e Cia. e Henrique Cunha. “Agradecemos a todos que prestigiaram o evento e consequentemente ajudaram a Mão Amiga, em especial ao Gaspar Pautilho e aos nossos parceiros”,declarou a presidente da Mão Amiga, Rita de Cássia Pereira Rocha.