A nona edição da Festa de Carros de Boi, na comunidade rural de Padre Doutor será realizada nos dias 7 e 8 de julho. A festa, realizada com o intuito de angariar fundos para a Associação Mão Amiga, ocorrerá no Tatersal do Gaspar Pautilho e a entrada será gratuita.

A programação do evento já foi definida. No sábado (7), a abertura da festa começa com a tradicional chegada dos carros de bois, durante todo o dia haverá atrações musicais. No domingo (8) será celebrada a Santa Missa com a chegada da cavalgada. Durante todo o dia também haverá atrações musicais.

Toda a renda arrecadada com a venda de comidas e bebidas será destinada para auxiliar os trabalhos da associação Mão Amiga.