O Comitê Emergencial para o Enfrentamento ao Coronavírus de Córrego Fundo informou nesta quinta-feira (15) , o registro do 9º óbito em decorrência do Coronavírus, no município.

O óbito é de uma idosa de 81 anos, que testou positivo para o vírus. Ela tinha comorbidades e estava internada no Hospital São José de Nova Serrana.

Fonte: Prefeitura de Córrego Fundo