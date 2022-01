O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou ontem (24) o aplicativo “Bolsonaro TV”, cuja logomarca traz o rosto do presidente de perfil com a inicial “B”. Segundo a plataforma, trata-se de um local “único onde se pode visualizar todas as redes sociais da família Bolsonaro”. A medida é mais uma tentativa que visa à unificação da base eleitoral do presidente, a menos de 10 meses das eleições. O aplicativo foi anunciado ontem pelo chefe do Executivo no Twitter e no Facebook.]

Apesar do anúncio feito pelo presidente apenas este ano, o aplicativo já conta com avaliações desde julho do ano passado que se dividem entre elogios e críticas ao canal. “Presidente, continue firme no seu propósito de colocar este país nos trilhos. Siga firme com Deus, pois o povo Brasileiro de BEM está com o senhor. Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!”, escreveu um internauta.

“Não é um app, é um aglomerador de mentiras. Esses 4 patetas só mentem e manipulam pessoas simples que não têm nenhum conhecimento político e/ou social. Mentem diariamente. 602 mil mortos e nenhuma visita a hospitais, nenhuma palavra de conforto pras famílias #NuncaEsqueceremos”, escreveu outro.

Por enquanto, o canal reúne apenas publicações do presidente nas plataformas Telegram, Instagram, YouTube e Twitter. Ao clicar em uma das notícias, o internauta tem a opção de abrir a respectiva rede social e ter acesso a mais detalhes ou ainda de compartilhamento da publicação.