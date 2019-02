O desequilíbrio entre os times da capital e do interior na edição 2019 do Módulo I do Campeonato Mineiro fará com que se tenha duas competições praticamente distintas nas quatro rodadas finais da primeira fase, que depois dos jogos deste sábado e domingo (23 E 24) terá uma parada de duas semanas por causa do Carnaval.

E a primeira dessas batalhas do Estadual envolve Atlético, América e Cruzeiro, que já estão matematicamente classificados para as quartas de final, com os três primeiros lugares praticamente garantidos, mas que desejam mesmo é a liderança, para jogar toda a fase decisiva em vantagem.

No caso das quartas, que é a próxima etapa do Mineiro e será jogada em partida única, o benefício dos quatro primeiros colocados será mandar o confronto, que em caso de empate será decidido nos pênaltis.

Nas semifinais e na decisão do título, quem tiver melhor campanha nesta primeira fase que está em disputa, além de fazer o jogo de volta dentro de casa, ainda joga por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.