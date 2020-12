O futebol em Minas Gerais caminha para 120 anos, a sua maior marca, o Mineirão, pouco mais de meio século, e o estádio está longe de ser apenas um equipamento esportivo, palco de alegrias ou decepções pelos resultados dos jogos nele realizados. É também um elemento integrado à economia do Estado e tem um papel importante nessa engrenagem, pois a cada R$ 1 gasto dentro dele, gera outros R$ 5,57 do lado de fora.

No ano passado, por exemplo, o valor chegou a quase meio bilhão. Foram gastos R$ 82 milhões dentro do Mineirão, com um dispêndio de R$ 414 milhões fora das dependências da arena.

Essa conta é resultado do estudo “Impactos socioeconômicos dos eventos realizados no Complexo do Mineirão sobre Belo Horizonte e Minas Gerais”, feito durante todo o ano de 2019 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead) e pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ambos são ligados à Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG.

Além de sediar partidas pelas várias competições que foram disputadas em seu gramado, o Gigante da Pampulha recebeu também pesquisadores em 2019.