A partir de 1º de fevereiro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis e suas unidades jurisdicionadas terão novo horário para atendimento ao público: das 10h às 16h ininterruptamente.

O objetivo da mudança é a melhor prestação de serviços ao cidadão. O novo horário possibilitará o atendimento no período da manhã e da tarde, inclusive no horário de almoço.

Para pessoas jurídicas, o atendimento em todas as unidades requer agendamento prévio. Para pessoas físicas, o atendimento será efetuado através de liberação de senhas presencialmente ou mediante agendamento de senha pela internet. Como as senhas presenciais são limitadas, a Receita Federal orienta que os contribuintes façam o agendamento, a fim de garantir o melhor horário para serem atendidos, de acordo com suas necessidades.

O agendamento pode ser realizado na página da Receita Federal na opção: Onde Encontro – Agendamento.

