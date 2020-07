O coronavírus causa milhares de mortes, apesar dos esforços preventivos. Aguardamos a vacina, mas, por enquanto, o minúsculo vírus vence e mata.

O Ministro, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, no dia 11.07, em debate, disse: “…não é aceitável, que se tenha esse vazio no Ministério da Saúde, pode-se dizer até a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a Estados e municípios. Se for essa interpretação, é preciso fazer alguma coisa. Isso é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável, não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso por fim a isso”. Essa fala gerou polêmicas.

O Ministério da Defesa emitiu nota, dia 13.07, na qual diz: “Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana”. A seguir, encaminhou representação à Procuradoria Geral da República, PGR, para pedir a adoção das medidas necessárias.

Essas discussões torna visível a indignação de muitos, desde as famílias com os seus mortos, até a revolta contra os responsáveis por políticas públicas. Entretanto, quanto a fala de Gilmar Mendes, as autoridades irão se pronunciar sobre os fatos apresentados (se houve dolo ou não, se ocorreu ou não agressão, etc.).