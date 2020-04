Com a suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado, como medida de prevenção para evitar propagação do novo coronavírus, a administração municipal, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, criou o Programa Municipal de Atividades Tutoradas (PMAT), que disponibilizará plano de estudo aos alunos matriculados na Pré-escola e no Ensino Fundamental.

De acordo com o titular da pasta, Jaderson Teixeira, o programa terá início no dia 11 de maio. No entanto, servidores da Secretaria e das escolas já estão empenhados na organização do projeto e na elaboração das atividades. “As equipes do setor administrativo e do magistério já retornaram ao trabalho, com todas as precauções para garantir a saúde de nossos servidores”, comentou.

A primeira etapa do Programa Municipal de Atividades Tutoradas já está sendo realizada e consiste na capacitação de pedagogos e professores. Em seguida, segundo a servidora da secretaria de Educação, Rosane Silva, serão elaborados os cadernos de atividades, que serão disponibilizados impressos ou encaminhados via whatsApp ou por e-mail, quinzenalmente, de acordo com a preferência dos pais ou responsáveis. “O conteúdo será planejado semanalmente pelos professores. No entanto, as atividades obrigatórias serão entregues aos pais a cada quinze dias. Será feito um cronograma para que o material seja retirado na unidade de ensino na qual a criança está matriculada, para evitar aglomeração de pessoas”, destacou Rosane.

Os alunos que residem na zonal rural receberão as atividades em suas casas. Inicialmente, o programa vai revisar os conteúdos já apresentados aos alunos, tudo baseado na Matriz Curricular.