A equipe do presidente Jair Messias Bolsonaro demonstra não entender muito de projeto. O INPE vem treinando há anos seus funcionários em cursos para capacitar os funcionários a fazer projetos e, atualmente, usa a prata da casa para isso. Talvez a Secretaria de Governo devesse “contratar” o INPE para um treinamento dos ministros e assessores.

O governo aposta na Reforma da Previdência… E só! Nem sequer acompanha adequadamente os deputados e senadores. Mais uma deficiência de projeto. Atacam os políticos aliados, a ideologia de gênero, discutem a liberação de armas, afrouxamento da lei de trânsito, etc. Esquecem da reforma política, educacional, econômica, de tributação, criação de empregos, etc.

A experiência no INPE ainda pode ser aproveitada em outras áreas. É possível criar um projeto para atenuar o desemprego persistente do nosso país, como faz o INPE que contrata especialistas desempregados, por uma bolsa, para desenvolver uma atividade importante. Não custa lembrar também dos anos 1970, quando o governo federal contratava os nordestinos desempregados pela seca para trabalhar em projetos de açudes, eram as Frentes de Trabalho.