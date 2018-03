Por Paulo Coelho

Quem esperava os frutos da bananeira que vicejava ali pelas bandas da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes, no Quinzinho, que vinha servindo de sinalização para um buraco na pista de rolamento que também era guarnecido pela famosa plaquinha do Saae, isto por mais de uma dezena de dias, hoje foi surpreendido com a retirada do vegetal e a conclusão da grande obra.

Todos hão de convir que se gastou muito tempo para fechar um buraco na via pública que, certamente, não consumiu mais que um metro cúbico de areia e o trabalho de um ou dois homens por alguns minutos. Mas, de qualquer forma, cumprimentos a quem atendeu os reclames da população que circularam nas redes sociais por alguns dias.