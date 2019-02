Esta é a história de uma praia perfeita. Há centenas de praias de areia branca intocadas ao longo da costa da Tailândia, mas uma pequena baía, quase escondida por falésias calcárias, se tornou obsessão mundial.

Durante anos, turistas chegavam em levas desconcertantes na esperança de pisar no “paraíso”. Até que um dia, no ano passado, a praia foi fechada para visitantes.

Na década de 1990, uma equipe de filmagem decidiu que Maya Bay, na ilha de Phi Phi Leh, no sul da Tailândia, era o tipo de paraíso na terra onde um grupo de pessoas que queria reconstruir a sociedade do zero poderia se instalar.

O filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio, foi lançado no ano 2000. Baseado no livro homônimo de Alex Garland, o longa conta a história da busca de um mochileiro por uma praia secreta intocada pelo turismo. Obviamente, as coisas desandam no paraíso.