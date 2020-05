Em uma live realizada nesta semana pelo grupo Farmacro, o presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Fernando Maffissoni (foto), revelou estar preocupado com o futuro da indústria farmacêutica nacional.

De acordo com o portal ICTQ, problemas com a importação de matéria-prima e elevação do dólar podem inviabilizar produção de medicamentos no País. Congelamento de preços prejudica no curto prazo.

Segundo Maffissoni, desde meados do ano passado, a indústria farmacêutica vem sofrendo com a importação de matérias-primas da China. O país iniciou um programa de melhoria nas condições ambientais que visa reduzir a imensa poluição que assola grande parte do seu território. “Nas regiões muito poluídas, o governo chinês barrou as fábricas, interrompendo a produção por um turno ou dois turnos. Algumas unidades que poluíam demais acabaram fechadas. Isso impactou sensivelmente no preço dos insumos farmacêuticos ativos (IFA)”, revelou o executivo.

Segundo ele, uma determinada mercadoria que tinha custo de frete de US$ 50 o quilo, com a escassez provocada pela redução de produção das fábricas, aumentou para US$ 120. “O valor da matéria-prima até agora não recuou. A inflação da indústria farmacêutica se manteve muito alta nos últimos 12 meses, mas acabamos assumindo esse custo”, explicou Maffissoni”.