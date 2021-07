A indicação de leitura das bibliotecas públicas de Formiga para esta semana é “A livraria dos achados e Perdidos”.

A escritora Susan Wiggs, autora de mais de 50 livros, relata neste romance a vida da personagem Natalie Harper, que após uma tragédia herda uma charmosa e falida livraria de sua mãe e um avô debilitado para cuidar.

O prédio histórico caindo aos pedaços, dívidas acumulando, o avô com a saúde em declínio, esta é a nova vida que Natalie enfrenta, sabendo-se que deixou uma vida luxuosa e confortável para trás.

Sentindo-se sozinha, perdida, precisando de ajuda, tentando encontrar uma luz no fim do túnel, ou até mesmo um livro que pudesse explicar tudo que ela estava passando, lembra que sua mãe sempre dizia quem está com um livro nunca está sozinha.

E nesse momento difícil, com tanta confusão, surge o Peach Gallagher, contratado por sua mãe para reformar o prédio da livraria.

Aos poucos, ele começa seu trabalho e Natalie se vê envolvida com a reforma, uma nova jornada de atividades acontece, ela descobre artefatos antigos escondidos nas paredes do imóvel, verdades secretas de sua família, sua vida, de seus sentimentos e até de seu futuro…

Toda essa trajetória de vida de Natalie Harper e de outros personagens cativantes estão nas entrelinhas desse brilhante romance, onde os problemas familiares, tristeza, luto, herança aparecem com detalhes, fazendo você emocionar e sentir tudo na própria pele.

Para conhecer toda a história de Natalie Harper é preciso ler o livro, que está disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal “Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, localizada na Praça São Vicente Férrer, 140, no Centro de Formiga.

Fonte: Bibliotecas Públicas

Foto: divulgação bibliotecas Foto: divulgação Bibliotecas