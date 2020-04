Desde a posse de Bolsonaro iniciou a disputa para as eleições de 2022, para a qual Bolsonaro e Moro disputam o mesmo nicho de eleitores, a extrema direita. Sérgio Moro é destaque desde 2014, por sua atuação na Operação Lava-Jato, e, na opinião pública, é considerado um símbolo do combate à corrupção.

Em 2018 foi convidado por Bolsonaro, para ser Ministro da Justiça. Deixou um cargo vitalício por um político, sujeito aos humores do presidente.

No dia 24 de abril, Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro, sob a justificativa da intenção do presidente de interferir politicamente na Polícia Federal e em seu discurso disse: “…presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da polícia federal prestar esse tipo de informação, as investigações têm que ser preservadas…”.

Moro também afirmou estar em jogo a sua biografia: “…há uma questão envolvida… da minha biografia, como juiz, e respeito à lei, ao estado de direito, a impessoalidade no trato das coisas com o governo…”.