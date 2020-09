Todas as experiências vividas nesse ano atípico (2020) nos trazem memórias recentes de acertos e equívocos praticados pelos empresários brasileiros, sendo assim convido você a resgatar alguns exemplos vivenciados nesses quase seis meses de isolamento social.

Começamos a linha do tempo em terras tupiniquins, fevereiro de 2020, quando foram tomadas as primeiras atitudes em relação a Covid-19, no momento em que começam a ser repatriados brasileiros que estavam na cidade chinesa de Wuhan, local do epicentro da infecção.

Pois bem, logo depois, em março, começamos a verificar ações pontuais em todos os estados brasileiros, nas quais se observavam empresas enviando colaboradores para casa, primeiramente selecionados por faixas de idade, alguns com problemas de saúde ou com algum indício de mal-estar e começava assim, no primeiro trimestre de 2020, a trajetória das ações relacionadas a pandemia que culminou em um avanço na prática do home office até a forma como vivemos nos dias de hoje.

Já que estamos resgatando memórias, convido você a relembrar alguns clássicos de ações e declarações feitas por personagens ligados ao mundo corporativo quando se começou a falar e evidenciar-se que o isolamento social seria um caminho adequado para conter a pandemia que se tornava cada dia mais temerosa.