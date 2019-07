A partir desta terça-feira (16), consumidores em todo o país poderão bloquear as chamadas de telemarketing das empresas de telecomunicações. Lançado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Cadastro Nacional Não Perturbe permitirá que o consumidor restrinja as chamadas indesejadas e evite receber dezenas de ligações não autorizadas, como acontece com 92,5% dos consumidores que usam esses serviços hoje, segundo o Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Para acessar o site “Não me Pertube”, clique aqui.

A regulação é fruto de um acordo entre a Anatel e o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia (SindiTeleBrasil), que reúne as maiores empresas do setor — Algar, Claro, Oi, Nextel, Sky, TIM, Vivo e Sercomtel. Desde que essas companhias passaram a usar os chamados robôs digitais para efetuar ligações automáticas, a Anatel pressiona o SindiTeleBrasil para restringir a prática.

Segundo o secretário da Senacon, Luciano Timm, a regulação é inspirada no modelo americano e aconteceu após a Secretaria constatar que pelo menos 65% desse montante de consumidores questionados recebiam até dez ligações indesejadas por dia, sendo que quase a metade das dessas ligações, 47,5%, são realizadas por robôs. “Isso reafirma a necessidade de uma regulação que pode ser, inclusive, com base na dos Estados Unidos, onde o usuário pode inserir, em sistema, os números que não deseja receber chamadas”, disse o secretário.