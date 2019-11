Atendendo a pedido liminar do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça determinou ao município de São Miguel do Anta, na Zona da Mata, que cumpra uma série de obrigações para regularizar a situação do órgão de Vigilância Sanitária. Entre elas, estão a atualização contínua do Cadastro Municipal de Estabelecimentos de Saúde e de Estabelecimentos de Interesse à Saúde sujeitos à inspeção sanitária, apresentação anual desta relação e do cronograma de inspeções à Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova, realização de concurso público para a seleção de servidores, entre outras.

A decisão foi proferida em Ação Civil Pública (ACP) com pedido liminar proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Viçosa, em decorrência de procedimento de fiscalização continuada dentro d eum projeto de atuação conjunta da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macroregião Sanitária Sudeste instaurado para avaliar a situação estrutural e operacional da Vigilância Sanitária em diversos municípios.

Durante a avaliação, a Promotoria de Justiça requisitou à Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova que fizesse um levantamento sobre as condições das áreas de pessoal, equipamentos, cadastro e processo administrativo do órgão municipal. A vistoria apontou a existência de diversas irregularidades no setor, como ausência de autoridade sanitária formalmente designada, estrutura inadequada e inefetividade. Foi verificado, ainda, que o setor conta apenas com um funcionário, que, na realidade, é um agente de combate às endemias desviado de função.

Também foi constatada a inexistência de um ambiente adequado para as atividades da vigilância sanitária, ausência de máquina fotográfica, de armário para arquivo, de linha de telefone e de veículo. De acordo com a ação, a falta de normatização impede a autuação dos estabelecimentos infratores.