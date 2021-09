Outro dia opinei sobre a importância da (re) introdução do ensino de Humanidades na graduação médica, destacando as iniciativas da nossa UEPG na área, e apenas triscando o vasto universo de possibilidades que o assunto impõe. Permitam-me hoje compartilhar divagações a respeito de um assunto correlato, compreendido apenas como “multidisciplinaridade”, mas que se reveste de novos significados quando sob o guarda-chuva de um conceito tão novo quanto revolucionário: a Saúde Única.

Parece óbvio afirmar que a saúde de seres humanos, dos animais (que restaram) e do ambiente que nos cerca (pelo menos) estão interligadas e são interdependentes. Toda a ciência disponível aponta para isso, e o conhecimento médico reconhece que a maioria das infecções que afetam humanos têm origem na natureza (são zoonoses, doenças causadas por agentes que migram de hospedeiros animais para a espécie humana). Iniciativas que englobem o estudo conjunto desses três componentes da saúde, porém, são recentes. O termo evoluiu do “One Medicine” (em português, “Medicina Única”) sugerido por Calvin W. Schwabe (1933 – 2012), professor de Epidemiologia da Universidade da Califórnia, para “One Health” (“Saúde Única”), conceito criado em 2003 por grupos que estudavam a interseção das medicinas humana e veterinária.

Mais que uma curiosidade, a Saúde Única tem se mostrado especialmente útil neste século de pandemias e catástrofes ambientais, e tem sido amplamente utilizado por idealizadores de políticas públicas, clínicos e pesquisadores de várias áreas mundo afora.

Descobertas recentes no campo das ciências da vida, como a compreensão do predomínio e da importância da espécie dominante no planeta – não, não se trata de nós, humanos, mas dos fungos – e dos mecanismos disseminadores de zoonoses para humanos, bem como avanços na genética/genômica, exigem abordagens mais holísticas do ecossistema planetário. E não se trata de alarmismo infundado, como muitos querem crer, mas da necessidade premente de aprendermos mais sobre mudanças ambientais já em trânsito, e que nem mesmo sabemos, ainda, como interpretar. Trata-se de evitar outra pandemia como a COVID-19, ou, pelo menos, melhorar nossa eficiência no combate. Trata-se de garantir água e alimento para nossos netos.