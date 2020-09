O último feriado, dia 07.09, mostrou uma sociedade cansada do isolamento e sedenta para voltar a ter uma rotina de vida normal. Tivemos aglomerações, estradas cheias, não uso de máscaras, pontos turísticos lotados, etc.

Todos pedem a chegada da vacina e vão querer ser vacinados, venha ela de onde vier. São divulgadas previsões divergentes da data de entrega de vacina, mas, até a sua chegada, teremos de nos manter alertas e vigilantes.

Uma dificuldade brasileira é a falta de coordenação nacional e fica a cargo dos Estados e municípios a adoção de medidas, muitas desencontradas. Um fecha o comércio, outro flexibiliza e outro reabre totalmente. Um exige máscara com pena de multa, outro exige, mas sem multa. Um não reabre academia, outro reabre com obrigatoriedade de máscaras e outro reabre sem a exigência de máscaras (um absurdo). Isso gera confusão na população, descrédito e dificuldades para o cumprimento das medidas.

Tivemos a primeira onda, com mais de 120 mil mortos e mais 4 milhões de infectados no Brasil e, no início de setembro, após a melhoria dos indicadores (internações, transmissões, etc.), praticamente todo o país iniciou a flexibilização do funcionamento do comércio, indústria e serviço.