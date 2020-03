A disseminação mundial do coronavírus levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar que estamos tendo uma pandemia.

Igual a ela, somente tivemos a gripe espanhola, em 1918 e 1919, quando cerca de 50 milhões de pessoas morreram no mundo. No Brasil tivemos hospitais lotados, locais públicos suspenderam o funcionamento (teatros, clubes, bares, restaurantes, museus, escolas, repartições públicas, etc.), ruas vazias, estabelecimentos comerciais fechados, preços abusivos de artigos de higiene, escassez de alimentos, etc.

Felizmente, atualmente temos melhores condições médicas e fitossanitárias.

Em meio à queda generalizada das cotações das bolsas mundiais, chamou a atenção a disparada na segunda-feira (16) da cotação das ações da empresa americana de biotecnologia, Moderna (MRNA), após o anúncio do lançamento do primeiro lote de ARNm-1273, vacina experimental contra o coronavírus, e realização de testes em humanos (fase 1, com total de 45 pessoas).