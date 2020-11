A economia brasileira sente os efeitos deletérios da pandemia do coronavírus. Temos agravamento do desemprego, falta de matéria-prima, desvalorização maior do real, aceleração da inflação, dificuldades do governo vender títulos públicos de longo prazo, etc. A população percebe o aumento do preço de produtos essenciais (arroz, feijão, óleo de soja, leite, etc.) devido a valorização do dólar, maior consumo e exportação, etc.

O governo está ciente das dificuldades.

O Ministro da Economia prepara propostas para uma reforma tributária. Há o plano de criação de imposto sobre transações financeiras, uma reedição da antiga CPMF, mas, em tempos de máscaras e mascarados, terá outro nome e outra roupagem. Além disso, o governo pretende desonerar o consumo de bens e os encargos trabalhistas e previdenciários, tornar mais gravosos os impostos sobre as rendas (salários, lucros, rendimentos, etc.). No Congresso já existem projetos de lei para unificar tributos (Cofins, IPI, ICMS, ISS).

O presidente Jair Bolsonaro determinou para não ter aumento de impostos, devido já ser alta a carga tributária no Brasil, cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB). Por isso a Reforma Tributária deve vir acompanhada de programas de eficácia da máquina pública e dos serviços públicos, como digitalização e parcerias com o setor privado.