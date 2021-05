A Polícia Civil do RJ detalha nesta terça-feira (4), em uma coletiva, a conclusão do inquérito da morte do menino Henry Borel.

Nesta segunda-feira (3), a polícia indiciou o vereador Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros por homicídio duplamente qualificado.

“Muito mais difícil do que prender um vereador, um médico, uma liderança política é responsabilizar criminalmente uma mãe que tinha perdido um filho de quatro anos de idade”, disse o delegado Antenor Lopes, chefe do Departamento de Polícia da Capital.

“Havia, sim, uma rotina de discussões constantes em relação ao padrasto e a mãe do menino”, emendou o delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca).

“Em relação ao argumento de calar a Monique, é um argumento descabido. Ela foi ouvida por horas, ela teve a oportunidade de se manifestar. Na primeira busca e apreensão foi na sua casa onde estava só ela é a família,” pontuou.

“A única pessoa que foi calada nessa situação toda foi o Henry. Ele pediu ajuda e não foi ouvido”, destacou.

Damasceno afirma que Monique pediu para que a babá, Thayná Oliveira, apagasse mensagens e que não falasse o que sabia. “Não há provas nos autos de que, em qualquer maneira, ela foi subjugada”, completou.

A polícia concluiu o inquérito menos de dois meses depois da morte de Henry, no dia 8 de março.

Segundo a investigação, Monique manteve a relação com Jairinho apesar de todos os sinais de agressão contra Henry — e por isso a mãe teria contribuído para a morte do filho, já que não afastou o menino do vereador.

O político também foi indiciado por outros dois episódios de tortura contra Henry em fevereiro.

Num deles, dia 12, a própria criança e a babá Thayná Oliveira relataram essas agressões numa ligação por telefone com Monique, que estava num salão de beleza. Por causa disso, a mãe está respondendo por tortura por omissão.

Acidente descartado

A investigação da polícia tomou mais de 20 depoimentos e fez três perícias no apartamento onde Henry morava com a mãe e o padrasto.

Os peritos descartaram a hipótese de queda acidental, e o exame no Instituto Médico-Legal apontou 23 pontos de lesão no corpo do menino. Henry morreu por hemorragia causada por uma ação contundente no fígado.

Monique pediu para ser ouvida novamente — ela alega que mentiu porque estava sendo manipulada. A professora poderá prestar um novo depoimento se o Ministério Público ou a Justiça pedirem.

Agora, cabe ao MP decidir se denuncia o casal.

Jarinho já é réu em outra denúncia por tortura contra a filha de uma ex-namorada.

A menina, hoje com 13 anos, tinha 4 quando foi agredida por ele.

Fonte: G1