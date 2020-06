No Brasil todas as ações preventivas (isolamento social, uso de máscara e de gel, etc.) foram insuficientes para evitar o “caos social”, onde aumentam o número de mortos e de infectados pelo coronavírus, sem previsão de entrega de vacina para a cura.

Além disso, as regras de distanciamento social, imprescindíveis para o combate ao vírus, destruíram as forças naturais do mercado (comércio fechado, inexistência de demanda, direito de ir e vir limitado, etc). Com isso, instalou-se o “caos econômico”, com perda de faturamento e o não pagamento dos compromissos (salários, fornecedores, instituições financeiras, aluguéis, etc.), principalmente por médios, pequenos e micros negócios.

É factível exigir o isolamento social de quem tem renda, comida e acesso ao comércio online e, por sua vez, é inadmissível obrigar os mais humildes (sem renda para adquirir o básico) a fazerem o mesmo, pois, por questão de sobrevivência, são forçados a ter contato com o vírus. Da mesma forma, é impossível conceber as médias, pequenas e micros empresas suportarem meses de isolamento, com faturamento reduzido (por volta de 10% do faturamento de antes do isolamento), devido a inexistência de recursos para suportar situações emergenciais.

A insolvência e quebra dessas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no país, acarretará a disparada do desemprego, dos atuais 12% para 25% ou mais, com o agravamento do “caos social” (convulsões sociais e empobrecimento generalizado).