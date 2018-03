Da Redação*

A partir deste sábado (17), passará a funcionar em Formiga o grupo Alcoólicos Anônimos (AA) feminino. O grupo não é exclusivo, mas preferencialmente para mulheres.

As reuniões do grupo, que recebeu o nome de Areias Brancas, ocorrerão nas tardes de sábado.

Apesar de não ser muito discutido na sociedade, o alcoolismo feminino é uma triste realidade que afeta milhares de mulheres, que ainda encontram dificuldades para buscar ajuda.

A presença de mulheres é bem vinda nos grupos Alcoólicos Anônimos tradicionais, mas muitas delas não se sentem à vontade para relatar suas histórias de vida e dificuldades para enfrentar o vício, por isso, tamanha importância da iniciativa cuja viabilização vinha sendo estuda desde meados de 2017.

As reuniões do grupo feminino do AA ocorrerão todos os sábados, às 17h, na rua Idelfonso Leão, em frente ao Ginásio do Vicentão, próximo à Matriz São Vicente Ferrer.

O grupo tradicional do AA (para homens e mulheres) se reúne no mesmo local, de segunda a sábado às 20hs e aos domingos 9h30.

Em Formiga também funciona o grupo Narcóticos Anônimos (para homens e mulheres) que se reúne às quartas e sábados às 19h30, em uma sala do Salão Paroquial da Matriz.

Dificuldades de reconhecimento do vício

Como são mais raros os casos de mulheres que frequentam diariamente bares no intuito de beber, o vício muitas vezes não é identificado, mas responder algumas perguntas podem ajudar:

Você compra bebidas alcoólicas em lugares diferentes, para que ninguém saiba o quanto você está comprando?

Você esconde as garrafas vazias e as joga fora às escondidas?

Você planeja com antecedência os “prêmios” que dará a si mesma, bebendo um pouco numa “esticadinha” depois de ter cumprido as árduas tarefas domésticas?

Você é frequentemente permissiva com seus filhos, por se sentir culpada pela maneira como se comportou enquanto estivera bebendo?

Você tem “apagamentos” periódicos a respeito dos quais não se lembra de nada?

De vez em quando, no dia seguinte a uma festa, você telefona à anfitriã e pergunta se magoou alguém, ou se fez um papel ridículo?

Você toma um trago ou dois, por via das dúvidas, antes de ir a uma festa onde sabe que serão servidas bebidas alcoólicas?

Você se sente mais espirituosa ou mais encantadora quando bebe?

Você entra em pânico quando se aproxima um dia em que terá que passar sem beber, como por ocasião de uma visita que fará a parentes?

Você inventa ocasiões sociais para beber, tais como convidar amigos para um almoço, um coquetel, um jantar?

Quando outras pessoas estão presentes, você evita ler artigos ou assistir filmes ou programas de TV sobre mulheres alcoólicas, porém é isso que faz quando ninguém está por perto?

Constantemente você leva alguma bebida alcoólica em sua bolsa quando sai?

Você se coloca na defensiva quando alguém menciona seu modo de beber?

Você bebe quando está pressionada de alguma forma, ou depois de uma discussão?

Você dirige um automóvel, mesmo depois de ter bebido, porém convencida de que tem completo domínio sobre si mesma?

O AA

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperar do alcoolismo.

O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A.A. não há necessidade de pagar taxas nem mensalidades;

O A.A. não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum partido político, nenhuma organização ou instituição; não deseja entrar em qualquer controvérsia; não apóia nem combate quaisquer causas.

O propósito primordial dos participantes é permanecer sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade.