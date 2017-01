A Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas (AACO/MG ) realiza a Semana D, 1ª Campanha de doação de sangue e cadastramento de medula óssea, com o lema “Tem sempre alguém precisando de sangue. Um dia pode ser você”, que acontece entre os dias 16 a 20 de janeiro e é aberta a associados e não associados.

A campanha objetiva incentivar a doação de sangue para o reabastecimento da Hemominas nesse período de festas e férias quando há baixa nos estoques de sangue, devido à queda nas doações e crescente demanda de transfusão, decorrente do aumento de acidentes automobilísticos nas estradas brasileiras.

Qualquer pessoa saudável com idade entre 18 e 60 anos pode doar sangue. No caso de menores, é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito pelo menos uma doação antes dos 60 anos.

Além disso, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não estar de jejum e, no caso de fumantes, evitar o cigarro duas horas antes da doação. É imprescindível levar documento de identidade com foto. A doação é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco.

Essa campanha é uma promoção da Comissão de Assistência Social da AACO, com apoio das Comissões de Saúde e de Segurança Pública e das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiro, Acasp e Tiro de Guerra de Divinópolis.