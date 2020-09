A AB Nascentes das Gerais abriu processo seletivo para contratação de estagiário para auxiliar nas atividades relacionadas ao departamento pessoal, apoiar na manutenção e conferência de registro de ponto eletrônico, folhas de pagamento e rescisões contratuais, na sede administrativa, em Divinópolis/MG. Podem se candidatar para a vaga os candidatos que atendam os seguintes requisitos:

Requisitos:

– Estar cursando entre o 3º e 6º período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

– Residir em Divinópolis/MG;

Benefícios:

– Bolsa de estágio;

– Vale transporte

– Programas de desenvolvimento pessoal;

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para o e-mail helena.silva@nascentesnet.com.br com o assunto ESTÁGIO, até o dia 6 de outubro.