O ato de descarte irregular de lixo é considerado infração gravíssima, prevista no parágrafo 1º do artigo 19 do Decreto Estadual 43.932/04, e passível de aplicação de multa pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG).

Para conscientizar os donos de propriedade próximas ao Sistema MG-050/BR-265/BR-491, a AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação da via, já fez várias ações educativas para diminuir a incidência de lixo na faixa de domínio da rodovia.

Somente neste ano, foram retiradas aproximadamente 84 toneladas de lixo.

Com o lixo às margens da rodovia, o risco de acidentes pode aumentar, consideravelmente, em locais onde motoristas e pedestres descartam, de forma irregular, seus resíduos. Quem descarta irregularmente lixo às margens da rodovia polui o meio ambiente e estes resíduos podem atrair animais para a pista e, com isso, provocar acidentes.