A AB Nascentes das Gerais iniciou nesta quarta-feira (1º) a distribuição de TAGs com isenção de taxa de adesão e de mensalidades por três meses, sem obrigação de fidelização, aos caminhoneiros que utilizam as pistas manuais da praça de pedágio de Itaúna, no km 81 da MG-050.



A iniciativa é mais uma das ações desenvolvidas pela concessionária como medida de prevenção e contenção ao coronavírus. A ação será realizada em parceria com a empresa ConectCar.

A medida visa reduzir a interação dos usuários com os arrecadadores das praças de pedágio, agilizando o transporte de cargas, serviço que, assim como o das concessionárias de rodovias, é considerado essencial neste período de crise sanitária vivido.

Mais ações

Somada à distribuição dos TAGs, os caminhoneiros que transitam pela MG-050 também contam com a distribuição gratuita de kit de alimentação e higiene nas balanças de pesagem dos km 109 e km 400. Além do kit, os caminhoneiros tem à disposição dispensers de álcool em gel em todas as cabines de pedágio da rodovia.