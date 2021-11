O Sistema MG-050/BR-265/BR-491, administrado pela concessionária AB Nascentes das Gerais, recebeu cerca de 180 mil veículos durante o feriado prolongado da proclamação da república, entre sexta-feira e essa segunda (12 e 15).

Durante os quatro dias do feriado, não foram registrados acidentes com vítimas fatais ou graves e foram registrados 6 acidentes com 16 vítimas ilesas.

Ainda neste período, as viaturas de inspeção da AB Nascentes das Gerais realizaram 277 atendimentos a usuários da rodovia e os guinchos da concessionária, por sua vez, efetuaram a remoção de 83 veículos que apresentaram algum problema mecânico no Sistema MG-050.

Fonte: AB Nascentes das Gerais