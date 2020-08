A concessionária AB Nascentes das Gerais, por meio do seu Plano de Gestão Ambiental (PGA), está realizando o plantio de mudas nas Estações Ecológicas de Corumbá, em Arcos, e de Mata do Cedro, localizada em Carmópolis.

Ao todo, 43 mil mudas já foram plantadas e outras 53 mil unidades devem ser plantadas até o final do período chuvoso, que termina em março de 2021.

Esta ação de reflorestamento tem como objetivo a preservação do meio ambiente como medida de compensação ambiental em razão das obras e operação do Sistema MG-050/BR-265/BR-491.

Para Bruno Novais, engenheiro ambiental da concessionária, esta ação traz ganhos importantes ao meio ambiente. “São impactos extremamente positivos, como a recuperação de áreas ainda degradas ou deficientes de preservação de florestas, a retomada de presença de animais silvestres, que contribuem para a disseminação de sementes, aumentando a presença de novas árvores, a proteção de recursos hídricos com a preservação de nascentes, rios, cachoeiras, além de ser propiciada uma melhor qualidade do ar, isso em todo o entorno da estação ecológica”, comenta.

A Estação Ecológica de Corumbá é mantida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e possui cerca de 304 hectares, fauna típica da região do cerrado mineiro, paisagens, pedreiras e cachoeiras. Já a Estação Ecológica da Mata do Cedro, também gerenciada pelo IEF, possui 1.563 hectares e é importante espaço de proteção e preservação do bioma da Mata Atlântica, com grande número de nascentes e córregos.

O IEF informou que, devido ao período de pandemia do novo Covid-19, as Estações Ecológicas não estão abertas ao público. A realização do plantio compensatório vai muito mais além de cumprir as obrigações legais de acordo com a engenheira ambiental Ani Ster Marquioni, responsável pela coordenação da área no Grupo AB Concessões. “A recuperação de áreas degradas com o plantio de árvores de espécies nativas proporciona a possibilidade de preservar a vida humana e a vida dos animais e florestas que, ainda que caminhem em ambientes distintos, possuem a mesma função que é preservar uma vida saudável a todos os meios”, diz.

Os espaços situados no centro-oeste mineiro receberam mudas nativas e tratamentos da equipe de meio ambiente da AB Nascentes das Gerais. Além destas importantes ações de preservação e plantio, a concessionária realiza o monitoramento ambiental das obras e serviços, que tem garantido o controle e proteção ambiental dos sítios das obras, atenuação dos impactos à qualidade do ar, preservação de patrimônio histórico e proteção dos recursos hídricos.

Fonte: AB Nascentes