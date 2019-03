De sexta-feira (1º) a terça-feira (5), feriado de Carnaval, o Sistema MG-050/BR-265/BR-491 recebeucerca de 200 mil veículos entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais e São Paulo.

Durante os dias de operação especial do feriado prolongado foram registrados 24 acidentes. Em 2018, foram 16 ocorrências. Ainda, neste período, as viaturas de inspeção da AB Nascentes das Gerais realizaram 419 atendimentos a usuários da rodovia e os guinchos da concessionária, por sua vez, efetuaram a remoção de 128 veículos que apresentaram algum problema mecânico no Sistema MG-050.