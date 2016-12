Da Redação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou na manhã desta quinta-feira (15) que o abastecimento de água aos poucos volta ao normal em toda a cidade

Na terça-feira (13) o serviço foi interrompido para realização de reparos na Estação de Tratamento (ETA 1). Segundo o diretor da autarquia, Paulo Coelho, os reparos precisaram ser feitos, pois os equipamentos se encontravam danificados e inoperantes. “Alguns equipamentos trocados tinham mais de 40 anos de uso”, disse Paulo.

Os reparos feitos foram:

– Substituição de quatro registros de 400 milímetros na ETA 1;

– Instalação de quatro novos batedores e de um misturador nos tanques Floculadores – da ETA 1;

– Interligação de mais 420 metros de adutora de 500 milímetros na região do Jardim dos Ipês;

– Limpeza interna no canal de dispersão e em trecho inicial da adutora, antiga, construída com manilhas de concreto.

Paulo informou que as providências deverão resultar em economia de energia e de tempo no tratamento da água, além de aumentar a vazão de água bruta na ETA 1, que hoje está em torno de 190 litros por segundo.

De acordo com o diretor do Saae, o abastecimento deverá ser normalizado em toda a cidade até a noite desta quinta. “ A rede de abastecimento do Saae é toda interligada, primeiramente são abastecidas as residências localizadas nas partes baixas da cidade, em seguida as partes altas começam a receber a água (isto em função da pressão). Pedimos aos moradores que já contarem com o abastecimento restabelecido que economizem água para que assim, os residentes nas partes altas tenham o abastecimento reabastecido em menor espaço de tempo”. Paulo concluiu dizendo: “há males que vem para o bem. Foi necessário este sacrifício agora para se evitar uma paralisação maior no futuro, caso um dos equipamentos substituídos entrasse em colapso total”.