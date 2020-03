Redação Últimas Notícias

Moradores da comunidade rural de Padre Doutor em Formiga estão sem abastecimento de água desde domingo (1º). De acordo com a Prefeitura, a interrupção foi causada por um ato de vandalismo.

Conforme a administração municipal, vândalos destruíram nove pontos da rede de abastecimento da comunidade. “O Saae teve conhecimento da ação nesta terça-feira, dia 03 de março, e imediatamente acionou a Polícia Militar, que registrou um boletim de ocorrência para que os responsáveis sejam identificados”.





Imagens enviadas por moradores (Fotos: WhatsApp/Reprodução)

Vândalos cavaram a terra e danificaram os canos que abastecem as propriedades da comunidade. Com isso, moradores ficaram sem água. Ao Últimas Notícias, a moradora Iara Aparecida de Menezes informou que os residentes na comunidade solicitaram ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) o envio de um caminhão pipa e, até a tarde desta terça-feira (3), não foram atendidos. “Solicitamos a vinda do caminhão pipa, pois não temos água nem para beber. Primeiramente, a resposta que tivemos foi de que não enviariam o caminhão, pois, devido a precariedade da estrada ele poderia atolar”, justificativa que deixou a moradora indignada. “Eu trabalho com batatas, neste período de tempo diversos caminhões carregados saíram da comunidade e não atolaram”, informou a moradora.