O abastecimento de água em Formiga foi normalizado durante a madrugada desta terça-feira (18).

O reparo na bomba que fornece água para a estação do Picolé foi concluído após o equipamento sofrer uma pane nesta segunda-feira (17). As informações são do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Capitão Sousa.

Ainda de acordo com o diretor do Saae, todo o trabalho foi finalizado por volta das 3h. Na manhã de segunda-feira, sete bairros em Formiga tiveram o abastecimento de água interrompido. O Saae chegou a deixar dois caminhões-pipa de prontidão para atenderem casos de emergência na região.